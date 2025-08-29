ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πώς έγινε το τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: «Η μαύρη Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Σε 45χρονη επιχειρηματία ανήκει η Porsche - Δύο οι τραυματίες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πώς έγινε το τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: «Η μαύρη Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα» Facebook Twitter
Φωτ.: Voria.gr
0

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8), αυτή τη φορά στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στη Θέρμη.

Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μια μαύρη Porsche που ανήκει σε 45χρονη επιχειρηματία.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση βάσει της πινακίδας του οχήματος. Αυτό που μένει να διαπιστωθεί, είναι αν η ιδιοκτήτρια είναι και το πρόσωπο που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Πώς έγινε το τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: «Η μαύρη Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα» Facebook Twitter
Φωτ.: Voria.gr
Πώς έγινε το τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: «Η μαύρη Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα» Facebook Twitter
Φωτ.: Voria.gr

Εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Πώς έγινε το τροχαίο

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η μαύρη Porsche που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο. Οι δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ουσίες σε ελληνικά αυγά: Πιο ασφαλή εκείνα από «το κοτέτσι της γειτόνισσας» ή του εμπορίου;

Ελλάδα / Ουσίες σε ελληνικά αυγά: Πιο ασφαλή εκείνα από «το κοτέτσι της γειτόνισσας» ή του εμπορίου;

Το δίλημμα στους καταναλωτές μετά την έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΕΚΠΑ - Τι απαντά ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αυγού και ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νικόλαος Θωμαΐδης
LIFO NEWSROOM
 
 