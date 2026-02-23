Καθαρά Δευτέρα: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ και λαϊκές σήμερα - Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτή η Βαρβάκειος

Την τιμητική τους έχουν, σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, τα θαλασσινά.

Οι καταναλωτές έχουν μία ακόμη ευκαιρία να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι καθώς η Βαρβάκειος στην Αθήνα, και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και το μεσημέρι.

Χθες, τελευταία Κυριακή της Αποκριάς η κίνηση ήταν αυξημένη στη Βαρβάκειο Αγορά της Αθήνας, με τους πολίτες να σπεύδουν για αγοράσουν γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδια και θράψαλα για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Η επάρκεια των αγαθών είναι ικανοποιητική, οι τιμές ωστόσο «τσιμπημένες» κατά 10-15% σ σχέση με πέρυσι, επισημαίνει η ΕΡΤ.

Οι κατεψυγμένες γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα θράψαλα και τα καλαμάρια από 8 ευρώ, τα μύδια από 6 και οι κατεψυγμένες σουπιές από 10-12 ευρώ το κιλό. Ακριβό είναι φέτος το φρέσκο χταπόδι που η τιμή του κυμαίνεται στα 22-24 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν στα 18 ευρώ.

Η τιμή του φρέσκου καλαμαριού ξεκινάει επίσης από τα 22 ευρώ το κιλό.

Καθαρά Δευτέρα: Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτά Βαρβάκειος και Καπάνι

Η Βαρβάκειος αγορά που παρέμεινε ανοιχτή όλη τη νύχτα, θα κλείσει σήμερα περίπου τις 12:00.

Επίσης στη Θεσσαλονίκη το Καπάνι, θα παραμείνει ανοιχτή σήμερα Καθαρά Δευτέρα μέχρι τις 14:00 προκειμένου να προμηθευτούν όσοι δεν πρόλαβαν θαλασσινά για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Καθαρά Δευτέρα: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ και λαϊκές σήμερα

Κανονικά λειτουργούν οι λαϊκές αγορές σήμερα, ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Αυτό αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε σημερινή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σημειώνονται τα εξής: «Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα.

Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια».

Αρκετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποφάσισαν να μην ανοίξουν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, ωστόσο κάποιες αλυσίδες αποφάσισαν να ανοίξουν αλλά για συγκεκριμένες ώρες.

Αρχικά Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης δεν θα ανοίξουν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Αντίθετα τα myMarket θα ανοίξουν κάποια καταστήματα σε Αθήνα και επαρχία με ωράριο 8:00 - 14:00.

Τα LIDL ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας θα είναι ανοιχτά με ωράριο 07:45 - 16:00 ενώ ανοιχτά θα μείνουν με διευρυμένο ωράριο οι αλυσίδες shop & go αλλά και σούπερ μάρκετ ΟΚ και Bazaar.

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα, με μοναδική εξαίρεση τους χώρους εστίασης και τους κινηματογράφους που λειτουργούν εντός των malls, αναμένεται να είναι κλειστά.

Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και λοιπής λιανικής δεν θα λειτουργήσουν, επίσης.

Ανοιχτά είναι φούρνοι, συνοικιακά ιχθυοπωλεία, λαϊκές αγορές, ζαχαροπλαστεία, περίπτερα, μίνι μάρκετ, καφετέριες, ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης.