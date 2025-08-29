Τροχαίο στη Θέρμη: Εντοπίστηκε και καταθέτει η ιδιοκτήτρια της Porsche

Εντοπίστηκε και η καταθέτει η 45χρονη επιχειρηματίας και ιδιοκτήτρια της Porsche, το όχημα που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μια μαύρη Porsche που ανήκει στην 45χρονη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, η 45χρονη επιχειρηματίας διατηρεί κέντρο αισθητικής και ταυτοποιήθηκε από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Η 45χρονη καταθέτει στις Αρχές για το αν ήταν εκείνη που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και χτύπησε άλλο όχημα, το οποίο εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα πιο μακριά, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου και εξαφανίστηκε, αφήνοντας τους δύο τραυματίες από το άλλο, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Πώς έγινε το τροχαίο

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η μαύρη Porsche που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο. Οι δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.