Χωρίς τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω 24ωρης απεργίας της Hellenic Train

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 παγώνει πλήρως η κυκλοφορία των τρένων σε όλη τη χώρα, καθώς οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο πραγματοποιούν 24ωρη απεργία, τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Σε ενημέρωσή της, η Hellenic Train αναφέρει ότι εκείνη την ημέρα δεν θα εκτελεστεί ούτε ένα δρομολόγιο σε κανένα σημείο του δικτύου.

Την ίδια ημερομηνία έχει ανακοινωθεί και πανελλαδική 24ωρη απεργία στην ακτοπλοΐα από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, με ισχύ από 00:01 έως 24:00 και κάλυψη όλων των τύπων πλοίων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Απεργία σήμερα στα θέατρα της χώρας