Βρέθηκε σορός στο Βελούχι

Σορός εντοπίστηκε πριν λίγη ώρα στο όρος Βελούχι, κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη, που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου.

Για την ώρα, παραμένει άγνωστο εάν η σορός ανήκει στον αγνοούμενο, αν και ο ρουχισμός παραπέμπει σε εκείνον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤNews.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τώρα αναμένεται να γίνει η ανάσυρση της σορού, έπειτα η κατάβασή της προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Υπενθυμίζεται, πως από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές επιτρέποντας στις διασωστικές ομάδες να έχουν πρόσβαση σε δύσβατα σημεία.

