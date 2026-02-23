Νηστεία Καθαρά Δευτέρα: Τι τρώμε, τι αποφεύγουμε και τι γίνεται με το λάδι

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής στην Ορθόδοξη παράδοση και αποτελεί ημέρα νηστείας, εγκράτειας αλλά και χαράς, καθώς οι άνθρωποι βγαίνουν στη φύση για τα παραδοσιακά «Κούλουμα».

Το τραπέζι της ημέρας είναι αυστηρά νηστίσιμο και βασίζεται σε τροφές που δεν περιέχουν ζωικά προϊόντα.

Καθαρά Δευτέρα: Τι τρώμε σήμερα

Πρώτα απ’ όλα, στο κέντρο του τραπεζιού βρίσκεται η λαγάνα, το παραδοσιακό άζυμο ψωμί της ημέρας. Συνοδεύεται από ταραμοσαλάτα.

Επιτρέπονται επίσης, τα θαλασσινά, όπως χταπόδι, καλαμάρια, σουπιές, γαρίδες και μύδια, καθώς θεωρούνται νηστίσιμα.

Στο τραπέζι βρίσκουμε ακόμη ελιές, τουρσιά, φασόλια, φακές, ρεβίθια, ντολμαδάκια χωρίς κιμά, σαλάτες και όσπρια.

Για γλυκό, παραδοσιακή επιλογή είναι ο χαλβάς, κυρίως ο χαλβάς από ταχίνι.

Έτσι, την Καθαρά Δευτέρα αποφεύγουμε το κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, τυρί, γιαούρτι), τα αυγά και γενικά κάθε ζωικό προϊόν που προέρχεται από ζώα με αίμα.

Δεν καταναλώνονται επίσης, γλυκά που περιέχουν βούτυρο ή αυγά.

Η αποχή αυτή δεν αφορά μόνο τη διατροφή, αλλά συμβολίζει και την πνευματική προετοιμασία, την εγκράτεια και την προσπάθεια για αυτοσυγκράτηση.

Καθαρά Δευτέρα: Τι γίνεται με το λάδι

Η Καθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη ημέρα της Σαρακοστής στην Ορθόδοξη παράδοση και σηματοδοτεί την αρχή μιας περιόδου νηστείας και πνευματικής προετοιμασίας για το Πάσχα.

Ονομάζεται «Καθαρά» γιατί συμβολίζει την κάθαρση του σώματος και της ψυχής. Οι πιστοί καλούνται να αφήσουν πίσω τους τις υπερβολές της Αποκριάς και να ακολουθήσουν μια πιο λιτή και εγκρατή ζωή την περίοδο που ξεκινά.

Σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, συνηθίζεται να βγαίνουν οικογένειες και φίλοι στην ύπαιθρο για τα λεγόμενα Κούλουμα, να πετούν χαρταετό και να μοιράζονται νηστίσιμα φαγητά.

Όσο αφορά το λάδι, η Καθαρά Δευτέρα θεωρείται ημέρα αυστηρής νηστείας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αποφεύγεται όχι μόνο το κρέας και τα γαλακτοκομικά, αλλά και το ελαιόλαδο.

Για τον λόγο αυτό πολλά φαγητά της ημέρας είναι χωρίς λάδι, όπως όσπρια βραστά, ταραμοσαλάτα χωρίς λάδι ή απλές σαλάτες με λεμόνι.

Ωστόσο, στην πράξη αρκετοί άνθρωποι καταναλώνουν λαδερά φαγητά, καθώς η τήρηση της νηστείας διαφέρει από οικογένεια σε οικογένεια.