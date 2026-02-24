Θεσσαλονίκη: Απόδραση κρατουμένου από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Κρατούμενος απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, ενώ νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος κατάφερε να διαφύγει μέσα από το παράθυρο του δωματίου του, καθώς νοσηλευόταν υπό φρούρηση. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/2).

Η απουσία του έγινε αντιληπτή λίγη ώρα μετά. Έκτοτε οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο κρατούμενος είχε παρουσιάσει πρόβλημα με την καρδιά του λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, εξέλιξη που οδήγησε στη νοσηλεία του.