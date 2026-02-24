Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονη ΑμεΑ

Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 64χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονη ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της στην Κυψέλη.

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του θύματος, σύμφωνα με την οποία, ο φερόμενος δράστης μπήκε στο διαμέρισμα και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της.

Στη συνέχεια, φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, επίσης ΑμεΑ, στην οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άσκησε βία.

Στο σπίτι υπάρχουν τοποθετημένες κάμερες, με αποτέλεσμα η μητέρα να δει – όπως περιέγραψε – τη μία από τις κόρες της να κλαίει. Μόλις επέστρεψε στο σπίτι, πήρε ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγά τον 64χρονο προκειμένου να τον πιάσει. Εκείνος όμως ξέφυγε.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 64χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η νεαρή γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Κατά την καταγγελία, ο φερόμενος δράστης ήταν πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια εδώ και χρόνια, καθώς είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος παραδόθηκε, συνοδεία δικηγόρου του. Εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψής του και αύριο θα απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

