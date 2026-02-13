ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Αναφορές για έναν νεκρό 15χρονο

Οι ανήλικοι διακομίζονται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» - Οι πρώτες πληροφορίες για το τροχαίο

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Τροχαίο ατύχημα με τρεις ανηλίκους σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα, με τα παιδιά να διακομίζονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οδηγός του οχήματος στη Λούτσα φέρεται να είναι ένας 14χρονος, συνοδηγός ένας 16χρονος, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε ακόμη ένας 15χρονος. Το Ι.Χ. φέρεται να εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 15χρονος φέρεται να έχασε τη ζωή του, ενώ οι ανήλικοι φέρεται να πήραν το αυτοκίνητο εν αγνοία των γονιών τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, στην περιοχή της Λούτσας.

