Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκροί ένας 19χρονος και μία 17χρονη - Το ΙΧ τους μετατράπηκε σε άμορφη μάζα

Τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο νέους, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της περιοχής Παραλία, του Δήμου Πατρέων, όταν το ΙΧ που επέβαινε ένας 19χρονος και μία 17χρονη, εξετράπη της πορείας του.

Το ΙΧ τους εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα φωτεινού σηματοδότη.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν οι Αρχές και η Πυροσβεστική, όπου σύμφωνα με τις μαρτυρίες, λόγω του ότι το ΙΧ είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να βγάλουν τα σώματα των δύο παιδιών από τα συντρίμμια.

Facebook Twitter Φωτ. από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στην Πάτρα / thebest.gr

Ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.