Τροχαίο στα Χανιά: Βίντεο από την στιγμή που ΙΧ παρασύρει και εκσφενδονίζει πεζό

Σφοδρό τροχαίο με παράσυρση πεζού, σημειώθηκε στην περιοχή του Πλατανιά στα Χανιά τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Πλατανιά, όταν ένας πεζός προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.

Ωστόσο, όπως καταγράφηκε και σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, την ώρα που πήγε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Ο άνδρας διακρίνεται να εκσφενδονίζεται μέτρα μακριά, με τους περαστικούς να σπεύδουν στο σημείο προσπαθώντας να καταλάβουν αν είναι καλά.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν οι Αρχές και στη συνέχεια ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται με ορθοπεδικά τραύματα.

