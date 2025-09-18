Τροχαίο δυστύχημα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός Ι.Χ μετά από σύγκρουση με νταλίκα

Στο όχημα επέβαιναν και δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, με νεκρό οδηγό Ι.Χ, μετά από σύγκρουση με νταλίκα.

Το αυτοκίνητο κινούνταν στο 220ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου με κατεύθυνση από Λαμία προς Αθήνα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με προπορευόμενη νταλίκα. Μετά τη σύγκρουση, το όχημα προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, που ανέσυραν τον οδηγό του Ι.Χ, διαπιστώνοντας ότι είναι νεκρός.

Στο όχημα επέβαιναν επίσης δύο γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένη, η σύζυγoς του οδηγού. Η άλλη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα βγήκε μόνη της από αυτό και έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά στο ρεύμα προς την Αθήνα.



ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν: Νεκρός 41χρονος οδηγός μηχανής