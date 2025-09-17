Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν: Νεκρός 41χρονος οδηγός μηχανής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί επί της Λένορμαν, με νεκρό τον 41χρονο οδηγό μηχανής, που ενεπλάκη στο συμβάν.

Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου σε τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Λένορμαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, λίγο πριν της 9:30 το πρωί ο 41χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ