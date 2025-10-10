Τρίπολη: Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση με μαχαίρι σε 12χρονο - Τι λένε μάρτυρες

«Σοκαρίστηκαν ακόμα και οι γιατροί» από την επίθεση που δέχθηκε 12χρονος από συμμαθητή του στην Τρίπολη.

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε σε κάμερα, στην οποία φαίνεται το θύμα να τρέχει να σωθεί από το μαχαίρι του 13χρονου, φωνάζοντας βοήθεια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο παιδιά ήταν φίλοι αλλά τσακώνονταν κάθε ημέρα ενώ ο 13χρονος φέρεται να ήταν θύμα εκφοβισμού.

Το θύμα, το οποίο αρχικά μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο 12χρονος έφερε σοβαρά αιματώματα από απανωτές μαχαιριές και χτυπήματα στον λαιμό.

Υπήρχε, σύμφωνα με ιατρικές πηγές από το Νοσοκομείο και όπως ανέφερε η ΕΡΤ, περίπτωση να επηρεαστεί ο αεραγωγός. Υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε κάταγμα στο οστό πίσω από το μάτι, κάτι που έχει επηρεάσει την όρασή του.

Πλέον η εικόνα του είναι βελτιωμένη και μεταφέρεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του «Παίδων».

Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος

Στο μεταξύ, ο 13χρονος απολογήθηκε στον ανακριτή της Τρίπολης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενώ θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα κοινωνικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, σε βάρος των γονέων των δύο μαθητών σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.