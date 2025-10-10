Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του

Ελπιδοφόρα είναι τα νέα για τον 12χρονο μαθητή που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι από 13χρονο συμμαθητή του στην Τρίπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί αναμένεται να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία” και να μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο οι γιατροί παρακολουθούν στενά ένα τραύμα στο μάτι, το οποίο έχει επηρεάσει προσωρινά την όρασή του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από καβγά ανάμεσα στα δύο παιδιά για ασήμαντη αφορμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας μαθητής φέρεται να είπε προσβλητικά λόγια για μια φίλη του άλλου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία και στη συνέχεια η κατάσταση να εκτραχυνθεί.

Αμέσως μετά το συμβάν, και οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Ο 13χρονος είχε ελαφρά τραύματα στο χέρι, ενώ ο 12χρονος έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και σοβαρά αιματώματα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα και η νοσηλεία του στο «Αγία Σοφία».

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και νέο κύκλο προβληματισμού για τα φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων στα σχολεία.