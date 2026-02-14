ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα: Προσήχθη γιαγιά σε Γυμνάσιο - Επεισόδιο με διευθυντή για τους βαθμούς του εγγονού της

Οι αρχές προχώρησαν σε δύο προσαγωγές για την ένταση στα Τρίκαλα

Στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, μετά από επεισόδιο που φέρεται να προκάλεσε, οδηγήθηκε την Παρασκευή (13/2) μία ηλικιωμένη γυναίκα αφού λογομάχησε λεκτικά με εκπαιδευτικούς Γυμνασίου όπου φοιτεί ο εγγονός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γιαγιά στα Τρίκαλα προσήχθη μετά από παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς «επιτέθηκε λεκτικά» τόσο στην εκπαιδευτικό όσο και στη διευθύντρια του σχολείου, για τους βαθμούς του εγγονού της.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν η γυναίκα πήγε στο Γυμνάσιο των Τρικάλων, επιτέθηκε στον διευθυντή του ιδρύματος γιατί θεώρησε πως δεν είχαν βάλει «καλούς βαθμούς» στον εγγονό της. Αποτέλεσμα της έντασης, ήταν να κληθούν οι αρχές που προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, στη συνέχεια, έσπευσαν οι γονείς του ανήλικου μαθητή οι οποίοι παρέλαβαν την ηλικιωμένη γυναίκα αφού αφέθηκε ελεύθερη.

