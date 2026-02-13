ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Μητέρα 9χρονου μαθητή καταγγέλλει δασκάλα ειδικού σχολείου ότι τον χαστούκισε

Η μητέρα στρέφεται εναντίον και δεύτερης εκπαιδευτικού - Για την υπόθεση διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση

The LiFO team
Καταγγελία σε βάρος εκπαιδευτικών ειδικού δημοτικού σχολείου στην Πάτρα έκανε μητέρα 9χρονου μαθητή, αναφέροντας περιστατικό σωματικής βίας.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, δασκάλα του σχολείου φέρεται να χαστούκισε τρεις φορές τον 9χρονο στο πρόσωπο. Η μητέρα στρέφεται και εναντίον δεύτερης εκπαιδευτικού, όπως μεταδίδει ρεπορτάζ του Star. Ο λόγος είναι η αδιαφορία που, σύμφωνα με την καταγγελία, επέδειξε, καθώς βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό και δεν επενέβη, ώστε να υπερασπιστεί τον μαθητή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μία από τις εκπαιδευτικούς είναι δασκάλα παράλληλης στήριξης, καθώς το παιδί φοιτά σε ειδικό σχολείο της Πάτρας και συνοδεύεται στο θρανίο από δεύτερη δασκάλα.

Η μητέρα του μαθητή απευθύνθηκε στην αστυνομία, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες και να ακουστεί και η πλευρά της εκπαιδευτικού. Η διεύθυνση του σχολείου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις.

Με πληροφορίες από Star
 

 
