ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Παλαιό Φάληρο: Ταβάνι κατέρρευσε σε δημοτικό σχολείο όσο ήταν μαθητές μέσα

Μητέρα μαθητή κατήγγειλε συστηματική αδιαφορία για την συντήρηση των κτιρίων

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΑΒΑΝΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. Notia
0

Τμήμα της οροφής στις τουαλέτες του δημοτικού σχολείου στο Παλαιό Φάληρο, κατέρρευσε κατά την διάρκεια μαθημάτων.

Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία της μητέρας μαθητή, κ. Άννας Κόκκορη, στο notia, το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο γιος της βρισκόταν στον χώρο μαζί με άλλα δύο παιδιά.

Η πτώση ταβανιού σε σχολείο του Παλαιού Φαλήρου

Όπως περιγράφει η ίδια, η οροφή υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τρομοκρατηθούν. Από τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Η κ. Κόκκορη, η οποία είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων του σχολείου, κατήγγειλε την αδιαφορία για την ασφάλεια των κτιριακών υποδομών.

Η ίδια τόνισε ότι έχουν στείλει πολλά μηνύματα στις αρμόδιες αρχές για συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του σχολείου «και ως απάντηση έχουμε λάβει 'θα' και φρούδες υποσχέσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην καταγγελία της.

Με πληροφορίες από notia

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα της ΔΑΕΕ - Αναμένονται νέες καταθέσεις

Ελλάδα / Έκρηξη στη Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα της ΔΑΕΕ - Αναμένονται νέες καταθέσεις

Εντός της ημέρας αναμένεται να καταθέσουν μηχανολόγοι, τοπογράφοι και υπεύθυνοι εταιρειών που είχαν ελέγξει ότι οι δεξαμενές και σωληνώσεις του εργοστασίου λειτουργούσαν σωστά
THE LIFO TEAM
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Ελλάδα / Το ελληνικό νησί που μπαίνει δυναμικά στη λίστα των Βρετανών ταξιδιωτών

Οι «χρυσαφί αμμουδιές, τα εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και ο εξαιρετικός οίνος», είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που καθιστούν το νησί ολοένα και πιο ελκυστικό για τους Βρετανούς ταξιδιώτες
THE LIFO TEAM
 
 