Παλαιό Φάληρο: Ταβάνι κατέρρευσε σε δημοτικό σχολείο όσο ήταν μαθητές μέσα

Τμήμα της οροφής στις τουαλέτες του δημοτικού σχολείου στο Παλαιό Φάληρο, κατέρρευσε κατά την διάρκεια μαθημάτων.

Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία της μητέρας μαθητή, κ. Άννας Κόκκορη, στο notia, το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο γιος της βρισκόταν στον χώρο μαζί με άλλα δύο παιδιά.

Η πτώση ταβανιού σε σχολείο του Παλαιού Φαλήρου

Όπως περιγράφει η ίδια, η οροφή υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τρομοκρατηθούν. Από τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Η κ. Κόκκορη, η οποία είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων του σχολείου, κατήγγειλε την αδιαφορία για την ασφάλεια των κτιριακών υποδομών.

Η ίδια τόνισε ότι έχουν στείλει πολλά μηνύματα στις αρμόδιες αρχές για συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του σχολείου «και ως απάντηση έχουμε λάβει 'θα' και φρούδες υποσχέσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην καταγγελία της.

Με πληροφορίες από notia