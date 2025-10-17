Τρανσφοβική επίθεση σε τράπεζα στην Κυψέλη

Τρανσφοβική επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κυψέλη κατήγγειλε άτομο, το οποίο ανέφερε πως δέχθηκε πολλαπλές αμφισβητήσεις για την ταυτότητά του, όντας τρανς με στοιχεία ταυτότητας που παραπέμπουν στο βιολογικό του φύλο και εμφάνιση που παραπέμπει στο κοινωνικό του φύλο (αρσενικό).

Όπως κατήγγειλε το τρανς άτομο για το συμβάν στην Κυψέλη, αρχικά μια υπάλληλος δεν το εξυπηρέτησε και στη συνέχεια άρχισε να φωνάζει -μέσα στην τράπεζα- τα προσωπικά του στοιχεία με, όπως είπε το ίδιο, «έντονο τόνο αμφισβήτησης».

Το τρανς άτομο στην Κυψέλη είπε, παράλληλα, πως όλοι όσοι βρίσκονταν στην τράπεζα άρχισαν να το κοιτούν, με συνέπεια να έρθει σε δύσκολη θέση. Μάλιστα, κατήγγειλε πως τσακώθηκε με τον διευθυντή του υποκαταστήματος ο οποίος δεν απολογήθηκε για την τρανσφοβική επίθεση τόσο του ίδιου όσο και της υπαλλήλου.