Τραγωδία στη Χίο: Στο Παίδων «Η Αγία Σοφία» έξι παιδιά με κατάγματα και θλάσεις

Έξι παιδιά νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», φέροντας κατάγματα και θλάσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους, μετά την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες.

Τα παιδιά επέβαιναν στη λέμβο, η οποία συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος το βράδυ της Τρίτη (3/2), στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του νησιού.

Αρχικά διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-27, που απογειώθηκε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία. Μάλιστα, για ένα από τα παιδιά, το οποίο αρχικά υπήρχε το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν τελικά ότι δεν απαιτείται χειρουργείο.

Την ίδια ώρα, οι τρεις συνοδοί των παιδιών, που επέβαιναν επίσης στη λέμβο, ανέφεραν πόνους σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός», όπου θα υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά τη χθεσινή απολογία του ο 31χρονος που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του σκάφους ως ο διακινητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος από το Μαρόκο, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μητσοτάκης για Χίο: Αυστηροποιούνται οι ποινές για τους διακινητές