Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα, Παρασκευή (20/2), με βροχές να αναμένονται και στην Αττική.

«Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, με τη διέλευση οργανωμένου ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το σύστημα θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, καθώς και ενίσχυση των ανέμων σε πολλές περιοχές της χώρας» ανέφερε το meteo.gr.

Αρχικά αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα περιμένουμε τις πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις και τοπικά καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενήσουν το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ισχυροί 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Μάλιστα, στην εικόνα που ακολουθεί, φαίνονται οι ώρες που θα βρέχει στο Λεκανοπέδιο:

Καιρός - ΕΜΥ: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙ:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε όλη τη χώρα με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα δυτικά από το απόγευμα και από το βράδυ στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαάι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

