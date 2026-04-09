Τι γιορτάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι μια από τις σημαντικότερες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και προετοιμάζει τους πιστούς για το Πάσχα.

Στην Ελλάδα, η ημέρα αυτή συνδέεται κυρίως με τον Μυστικό Δείπνο του Ιησού Χριστού με τους δώδεκα μαθητές του, κατά τον οποίο ιδρύθηκε η Θεία Ευχαριστία.

Παράλληλα, θυμόμαστε τη νύχτα της προδοσίας από τον Ιούδα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του Χριστού.

Οι πιστοί σήμερα, παρακολουθούν τις λειτουργίες των Δώδεκα Ευαγγελίων, που πραγματοποιούνται το απόγευμα, και αφιερώνουν χρόνο στη σιωπηλή προσευχή.

Πολλοί τηρούν αυστηρή νηστεία, καθιστώντας τη μέρα αφορμή για πνευματική αυτοσυγκέντρωση και ενδοσκόπηση. Είναι μια μέρα όπου το θρησκευτικό και το οικογενειακό στοιχείο συνυπάρχουν, ενώ οι κοινότητες αναβιώνουν παραδόσεις αιώνων.

Τη Μεγάλη Πέμπτη ξεκινούν και επίσημα οι προετοιμασίες για το Πάσχα

Η Μεγάλη Πέμπτη σηματοδοτεί επίσης πρακτικές προετοιμασίες για το Πάσχα.

Βάφονται τα αυγά με φυσικά χρώματα, καθαρίζονται οι εκκλησίες και τα σπίτια, και οι οικογένειες συγκεντρώνονται γύρω από παραδοσιακές δραστηριότητες.

Κάθε έθιμο, μικρό ή μεγάλο, αναδεικνύει τη σύνδεση της πίστης με την καθημερινή ζωή και τη σημασία της κοινότητας.

Συνολικά, η Μεγάλη Πέμπτη στην Ελλάδα είναι μια μέρα πλούσια σε θρησκευτική, πολιτιστική και οικογενειακή σημασία, όπου οι παραδόσεις ζωντανεύουν και η ελληνική πίστη αποτυπώνεται μέσα από τελετουργίες, προσευχές και καθημερινές συνήθειες.

