ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο της 59χρονης

Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΚΡΗ ΕΥΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Ασφυκτικό θάνατο «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για την 59χρονη που βρέθηκε νεκρή σε μονοκατοικία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση ως προς την αιτία θανάτου.

Ως μέσο τέλεσης του εγκλήματος εκτιμάται το λουρί από την τσάντα της γυναίκας, που ήταν περασμένο γύρω από τον λαιμό της κατά τον εντοπισμό της. Στο πρόσωπό της εντοπίστηκε επίσης χτύπημα- πιθανότατα από μπουνιά (στην περιοχή του ματιού).

Πηγές που ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αναφέρουν πως δεν προέκυψαν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Η υπόθεση του θανάτου της 59χρονης στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της παθούσας, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

Στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας προσδοκούν να πάρουν απαντήσεις και από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι. Η τηλεφωνική συσκευή εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε επιλέξει να αγοράσει την μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα.

Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι, για το οποίο είχε δώσει προκαταβολή.

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

