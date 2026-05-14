ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τραμ: Πότε θα τεθεί σε λειτουργία η στάση «Ζάππειο»

Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΑΜ ΖΑΠΠΕΙΟ ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Επαναλειτουργεί από αύριο, Παρασκευή, η στάση Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα) σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι κανονικά σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη- Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», από την Τρίτη 12/05 έως και την Πέμπτη 14/05, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνταν με τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα εκτελούσαν τη διαδρομή Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη, λόγω εργασιών μεταφοράς της στάσης Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα), από την υφιστάμενη θέση στην οδό Αρδηττού σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» από τη Δευτέρα 11/05 έως και την Τετάρτη 20/05 μεταξύ 21:00 - 01:00, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας - Σεφ - Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗ

Ελλάδα / Αεροπορικά ταξίδια: Τουλάχιστον δύο ώρες αναμονή στο «Ελ. Βενιζέλος» - Ανησυχία για το καλοκαίρι

Το νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου, το οποίο βρίσκεται σε εφαρμογή από τις 10 Απριλίου και αφορά ταξιδιώτες από χώρες εκτός Σένγκεν, φαίνεται να φέρνει στα όριά τους τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
THE LIFO TEAM
 
 