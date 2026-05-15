Γαλάζιες Σημαίες 2026: Αυτές είναι οι 624 πιο καθαρές παραλίες στην Ελλάδα – Όλη η λίστα

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας.

Η φετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων της ΕΕΠΦ, τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Η ανακοίνωση έγινε την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

Γαλάζιες Σημαίες 2026: 2η η Ελλάδα παγκοσμίως

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα για τις Γαλάζιες Σημαίες 2026 και τις 624 πιο καθαρές παραλίες στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και ηγετικών στελεχών του τουριστικού κλάδου, αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμού για την εθνική τουριστική στρατηγική.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και πρόεδρος του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education - FEE), Νίκος Πέτρου, και η υπεύθυνη Συντονισμού του προγράμματος, Σταματίνα Συρίγου.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ, κ. Νίκος Πέτρου, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί για 40 χρόνια το διεθνές πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας των ακτών παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά και τη δέσμευση των διαχειριστών τους. Λόγω των εξελισσόμενων διεθνών απαιτήσεων για αυξημένο έλεγχο των περιβαλλοντικών ισχυρισμών, αλλά, κυρίως, της εφαρμογής των νέων διευρυμένων και αυστηρότερων προϋποθέσεων του προγράμματος από το 2028, ο Διεθνής Συντονιστής αποφάσισε να εισάγει μια ενιαία, μεταβατική βράβευση διετούς διάρκειας για το 2026-2027. Διατηρούνται οι ετήσιοι έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα, με μόνη διαφορά ότι, για το 2027, οι διαχειριστές δεν θα υποβάλλουν πλήρη αίτηση άλλα μόνο τα στοιχεία με ετήσια διάρκεια που θα ελεγχθούν από την Εθνική Επιτροπή. Αυτό μειώνει σημαντικά το διαχειριστικό φορτίο, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο για την προσαρμογή στα νέα κριτήρια και μεθοδολογίες. Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και δεν αφορά την ποιότητα των ακτών, αλλά αποτελεί έναν προσαρμοστικό μηχανισμό που διασφαλίζει την αξιοπιστία του προγράμματος.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση ακολούθησε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα αναγνώρισης με την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε σημεία με πολυετή συνεχή βράβευση. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν 18 ακτές για τη συμπλήρωση 35 ετών συνεχούς κατάκτησης της Γαλάζιας Σημαίας, 1 μαρίνα για 28 έτη, καθώς και 1 τουριστικό σκάφος για 9 έτη. Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη διαρκή δέσμευση των διαχειριστών στην περιβαλλοντική αριστεία και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν, ως παράλληλες δράσεις, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο παρουσιάσεις του προγράμματος στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Πειραιά και Νέας Σμύρνης, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καθώς και στο 1ο ΓΕΛ Καλαμάτας. Στόχος των παρουσιάσεων είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του κοινού αλλά και των μελλοντικών επαγγελματιών του τουρισμού σε θέματα αειφορίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πέντε ελληνικά νησιά που ξεχωρίζει το National Geographic