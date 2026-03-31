Θεσσαλονίκη: Έλειπαν έγγραφα και κοσμήματα της 59χρονης από το σπίτι - Δεν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης

Παρότι δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης, σύμφωνα με τις Αρχές λείπουν κοσμήματα αλλά και έγγραφα από το σπίτι της 59χρονης στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για την εξιχνίαση του θανάτου της 59χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, στη Θεσσαλονίκη.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός της ήταν ασφυκτικός, καθώς εντοπίστηκε ημίγυμνη στο κρεβάτι της με μια ζώνη γύρω από το λαιμό της.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου της.

Θεσσαλονίκη: Εντείνονται οι υποψίες για εγκληματική ενέργεια

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των Αρχών, στο σπίτι δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, όμως διαπιστώθηκε η έλλειψη προσωπικών αντικειμένων της, όπως έγγραφα και κοσμήματα, γεγονός που εντείνει τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το κινητό της τηλέφωνο, που βρέθηκε στο σπίτι, για να συλλέξουν στοιχεία που μπορεί να ρίξουν φως στον θάνατό της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε αγοράσει τη μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα.

Τους τελευταίους μήνες είχε ξεκινήσει και ανακαίνιση του σπιτιού, για το οποίο είχε ήδη δώσει προκαταβολή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ