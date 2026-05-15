Γαλάζιες Σημαίες 2026: Αυτές είναι οι 17 καλύτερες ακτές στην Αττική

Ανακοινώθηκαν οι Γαλάζιες Σημαίες 2026.

Η Γαλάζια Σημαία είναι το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο για ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη.

Γαλάζιες Σημαίες 2026: Η προϋπόθεση για να ξεχωρίσει μια παραλία

Απονέμεται από το 1987, με την προϋπόθεση να πληρούνται τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η «Εξαιρετική» ποιότητα υδάτων. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές (38 για τις μαρίνες και 51 για τα σκάφη), τα οποία αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία παγκοσμίως δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, δήμοι, ξενοδοχεία και camping, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικά.

Το 2017 ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος για τα τουριστικά σκάφη στη χώρα μας, που αφορά εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τουριστικά σκάφη. Για να βραβευτούν τα σκάφη για την αειφόρο λειτουργία τους, πρέπει να συμμορφώνονται με 51 κριτήρια σε γενικές κατηγορίες, αλλά και με επιπλέον κριτήρια σε ειδικές κατηγορίες, όπως τα καταδυτικά σκάφη.

Η ανακοίνωση για τις Γαλάζιες Σημαίες 2026 έγινε την Πέμπτη, 14 Μαΐου, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Γαλάζιες Σημαίες 2026: Αυτές είναι οι 17 καλύτερες ακτές στην Αττική

Στην Αττική, υπάρχουν 17 ακτές με Γαλάζιες Σημαίες 2026:

Δήμος Μαραθώνος, Μπρεξίζα Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, Διασταύρωση Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, Λίμνη Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Αυλάκι Δήμος Λαυρεωτικής, Σούνιο/Grecotel Cape Sounio Δήμος Σαρωνικού, Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi Δήμος Σαρωνικού, Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi Δήμος Σαρωνικού, Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi Δήμος Σαρωνικού, Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Βούλα Α Voula A Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη Vouliagmeni Δήμος Γλυφάδας, Γλυφάδα Δήμος Γλυφάδας, Γλυφάδα Α Δήμος Γλυφάδας, Γλυφάδα Β Δήμος Μεγαρέων, Κινέττα/Kinetta Beach Resort & Spa Δήμος Αίγινας, Αγ. Μαρίνα

