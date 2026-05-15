Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Πώς δρούσε το κύκλωμα - Συνελήφθησαν φυσικοθεραπευτής και δύο γιατροί

Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπειών εξάρθρωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα δρούσε από τον Μάιο του 2021, εισπράττοντας μέσω των πλαστών παραπεμπτικών και γνωματεύσεων παράνομες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, η ζημία φαίνεται να ξεπερνά τα 260.000 ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί μέχρι ώρας τρία άτομα και συγκεκριμένα, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ένας 49χρονος ορθοπεδικός και ένας 51χρονος συνάδελφός του γιατρός.

ΕΟΠΥΥ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπειών

Ως εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να παρουσιάζεται ο φυσικοθεραπευτής, που όπως προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία επικαλείται η ΕΡΤ, δήλωνε εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, οι οποίες δεν είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ και έπειτα, έδινε τα προσωπικά στοιχεία και τον ΑΜΚΑ των ασθενών στους γιατρούς οι οποίοι με τη σειρά τους, έβγαζαν τα πλαστά παραπεμπτικά.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι 1.641 πλαστές γνωματεύσεις είχαν δηλωθεί με ανύπαρκτα τηλέφωνα και λοιπά στοιχεία.

Την ίδια ώρα, διερευνάται πιθανή εμπλοκή υπαλλήλου του οργανισμού του ΕΟΠΥΥ. Εξετάζεται εάν διέρρεε προσωπικά ή έγγραφα του Οργανισμού, καθώς και εάν είχε βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες από ασφαλισμένους σε βάρος των γιατρών.

Μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί 1.961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, με τη συνολική ζημιά για τον ΕΟΠΥΥ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.

Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «καταδικάζει απερίφραστα κάθε είδους έκνομες ενέργειες οι οποίες δεν εκφράζουν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών και πλήττουν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και το κύρος του επαγγέλματος».

Παράλληλα, όπως αναφέρει, «επιβαρύνουν κυρίως τον συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος καλείται στο τέλος του έτους να επιστρέψει ο ίδιος (λόγω clawback) την όποια υπέρβαση της ετήσιας επιτρεπόμενης δαπάνης φυσικοθεραπείας «που ορίζει αυθαίρετα ο ΕΟΠΥΥ και το 2025 ήταν 25.000.000 ευρώ».

Η υπόθεση αυτή αφορά πράξεις που τελέστηκαν το 2021 και από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε ο ΠΣΦ σχετικά, μετά από καταγγελία ασφαλισμένου, ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης και την πλήρη διαλεύκανση κάθε παράνομης δραστηριότητας. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φυσικοθεραπευτής θα λογοδοτήσει στα πειθαρχικά όργανα του ΠΣΦ.

Επίσης, ο ΠΣΦ προχώρησε άμεσα σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εφαρμογή πρωτοποριακών μέτρων διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας στις παροχές φυσικοθεραπείας.

Ειδικότερα, εφαρμόστηκε το σύστημα One Time Password (OTP) για την ηλεκτρονική επιβεβαίωση κάθε συνεδρίας φυσικοθεραπείας, αποκλειστικά μέσω του πιστοποιημένου κινητού τηλεφώνου του ασφαλισμένου και θεσπίστηκε μηνιαίο ανώτατο όριο συνεδριών ανά εργαστήριο φυσικοθεραπείας, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των απασχολούμενων φυσικοθεραπευτών.

Ο ΠΣΦ καταλήγει ότι «η διαφάνεια, η λογοδοσία και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, ΑΠΕ-ΜΠΕ