Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για revenge porn

Ο 16χρονος ενεπλάκη και σε επεισόδιο εις βάρος άλλης ανήλικης

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένας 16χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για εκδικητική πορνογραφία (revenge porn) με θύμα συνομήλική του.

Με την ανήλικη ο 16χρονος φαίνεται να διατηρεί σχέση.

Η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη

Η ανάρτηση βίντεο με προσωπικές τους στιγμές στον λογαριασμό που διατηρεί ο ανήλικος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να πυροδότησε ένταση.

Στη συνέχεια ακολούθησε επεισόδιο όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος απώθησε τη 17χρονη εγκυμονούσα φίλη της 16χρονης, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο γόνατο.

Ο 16χρονος συνελήφθη, κατηγορούμενος τόσο για την εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της πρώτης κοπέλας (ο ίδιος στην πορεία απέσυρε το υλικό που είχε αναρτήσει) όσο και για το περιστατικό που αφορά τη δεύτερη (σωματική βλάβη).

