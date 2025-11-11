ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αττική: Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία με θύμα ανήλικη

Ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στη 17χρονη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αττική: Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία με θύμα ανήλικη Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Συνελήφθη,το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Αττικής, ένας 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία (revenge porn) κατ' εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο 19χρονος απειλούσε 17χρονη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα προβεί σε διαμοιρασμό προσωπικών τους στιγμών, αν διέκοπταν τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε.

Παράλληλα, ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε έρευνα, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διαμαρτυρίας των αγροτών

Ελλάδα / Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διαμαρτυρίας των αγροτών

Έχοντας μαζί τους πανό που φέρουν συνθήματα με τις λέξεις «Daniel», «Πανώλη» και «Ευλογιά», οι αγρότες που έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας
LIFO NEWSROOM
Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Ελλάδα / Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Σημειώνεται πως ο 46χρονος, πρώην μοντέλο και γνωστός YouTuber, δηλώνει «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών» και φέρεται να αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στην εκκλησία
LIFO NEWSROOM
 
 