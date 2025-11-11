Αττική: Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία με θύμα ανήλικη

Συνελήφθη,το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Αττικής, ένας 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία (revenge porn) κατ' εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο 19χρονος απειλούσε 17χρονη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα προβεί σε διαμοιρασμό προσωπικών τους στιγμών, αν διέκοπταν τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε.

Παράλληλα, ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε έρευνα, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

