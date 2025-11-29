ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο αστυνομικός μετά από επίθεση 32χρονου σε έλεγχο

Ο 32χρονος στη Θεσσαλονίκη συνέχισε να χτυπά τον αστυνομικό, ακόμη και όταν έπεσε στο έδαφος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες διακομίστηκε ένας αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τραυματίστηκε όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από 32χρονο κατά τη διάρκεια ειδικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε, χρησιμοποιώντας τα χέρια του, στον αστυνομικό, τον χτύπησε και συνέχισε την επίθεση ακόμη και όταν ο αξιωματικός της Αστυνομίας έπεσε στο έδαφος.

Κατά τη διαδικασία ακινητοποίησής του, ο 32χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «την απολύτως αναγκαία βία» για να του περάσουν χειροπέδες.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μέντα, θυμάρι και δυόσμο από τα παρτέρια του δήμου

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μέντα, θυμάρι και δυόσμο από τα παρτέρια του δήμου

«Η αποκατάσταση του δημόσιου χώρου είναι υποχρέωση του δήμου, αλλά η φροντίδα και η διατήρησή του είναι κυρίως υποχρέωση των δημοτών», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λειψυδρία:

Ελλάδα / Λειψυδρία: «Υπάρχουν περιοχές γύρω από την Αττική που δεν έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας»

Ο Ευθύμιος Λέκκας μιλά για όλα όσα πρέπει και μπορούν να γίνουν προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας, με το οποίο είναι πλέον αντιμέτωπη η Αττική, αλλά και νησιά της χώρας
LIFO NEWSROOM
 
 