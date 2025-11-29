Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο αστυνομικός μετά από επίθεση 32χρονου σε έλεγχο

Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες διακομίστηκε ένας αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τραυματίστηκε όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από 32χρονο κατά τη διάρκεια ειδικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε, χρησιμοποιώντας τα χέρια του, στον αστυνομικό, τον χτύπησε και συνέχισε την επίθεση ακόμη και όταν ο αξιωματικός της Αστυνομίας έπεσε στο έδαφος.

Κατά τη διαδικασία ακινητοποίησής του, ο 32χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «την απολύτως αναγκαία βία» για να του περάσουν χειροπέδες.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.