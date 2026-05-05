Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο δράστης είχε επιτεθεί στο θύμα τα Χριστούγεννα του 2024

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία ενός 20χρονου στο Ηράκλειο με δράστη έναν 54χρονο.

Όπως έγινε αρχικά γνωστό, ο 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του μοναχογιού του το 2023, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα. Συγκεκριμένα φέρεται πως ο οδηγός του ΙΧ που επέβαινε ο γιος του δράστη, ήταν ο 20χρονος.

Πώς εκτυλίχθηκε η δολοφονία

Το απόγευμα της Τρίτης (5/5), ο 54χρονος εντόπισε στην Αμμουδάρα τον 20χρονο.

Ακολούθησε έντονο επεισόδιο, όταν ο 54χρονος του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια ξέσπασε συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταδίωξε τον 20χρονο κρατώντας όπλο.

Ο νεαρός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, την ώρα που αυτόπτες μάρτυρες καλούσαν να σταματήσει το περιστατικό.

Στην προσπάθειά του να σωθεί, επιχείρησε να κρυφτεί στην αυλή ξενοδοχείου, όμως όταν βγήκε ξανά στον δρόμο δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος.

Αμέσως μετά, ο 54χρονος παρουσιάστηκε μόνος του στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου παραδόθηκε, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο, πριν μεταφερθεί στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η επίθεση τα Χριστούγεννα του 2024

Το σημερινό θύμα, που τότε ήταν 19 ετών, είχε περιγράψει στην προανακριτική του κατάθεση ένα σοβαρό επεισόδιο βίας, υποστηρίζοντας ότι όλα ξεκίνησαν όταν επέστρεφε στο σπίτι του στο Γάζι μετά από βραδινή έξοδο. Όπως ανέφερε, την ώρα που ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του, δέχθηκε αιφνιδιαστικό χτύπημα στα πόδια με ξύλινο αντικείμενο από άτομο που βρισκόταν πίσω του, χωρίς να καταφέρει να διακρίνει την ταυτότητά του.

Η φασαρία κινητοποίησε τον πατέρα και την αδερφή του, οι οποίοι βγήκαν έξω, με αποτέλεσμα ο φερόμενος δράστης να τραπεί σε φυγή. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο 19χρονος τον καταδίωξε, βρήκε ένα κοντάρι και, όταν τον έφτασε, ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία τον χτύπησε στα πλευρά και στα πόδια, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Εκείνη τη στιγμή, όπως υποστήριξε, παρενέβη η αδερφή του, η οποία τον απομάκρυνε από το σημείο, δίνοντας την ευκαιρία στον άνδρα να διαφύγει εκ νέου.

Ο νεαρός είχε καταγγείλει ακόμη ότι κατά τη δεύτερη καταδίωξη, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε πιστόλι που είχε κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και να πυροβόλησε μία φορά προς τα δύο αδέρφια. Όπως είχε αναφέρει, από φόβο έριξε την αδερφή του στο έδαφος και κάλυψε το σώμα της με το δικό του, προκειμένου να την προστατεύσει, ενώ ο ένοπλος απομακρύνθηκε από το σημείο.

Παρά τα όσα κατέθεσε, ο ίδιος είχε δηλώσει προανακριτικά ότι δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον δράστη και ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους βλάψει.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η αδερφή του 19χρονου είχε κατονομάσει ως δράστη της επίθεσης τον 54χρονο, ο οποίος σήμερα κατηγορείται για τη δολοφονία του αδερφού της.

Από την πλευρά του, ο 54χρονος, κατά την απολογία του για το περιστατικό εκείνης της περιόδου, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο βράδυ δεν είχε βγει καθόλου από το σπίτι του, παρά μόνο για να μεταβεί στο νεκροταφείο.