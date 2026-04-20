Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για την καθίζηση στους Στάβλους Παπάφη

Εισαγγελική παρέμβαση για την υποχώρηση τοιχίου που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένα Ι.Χ. όχημα να καταλήξει στο κενό.

Ειδικότερα, εισαγγελέας ποινικής δίωξης ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το περιστατικό καθίζησης εδάφους -κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών- στου Στάβλους Παπάφη, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Με την εξέλιξη αυτή, ο 28χρονος υπεύθυνος του έργου που συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.

Θεσσαλονίκη: Τι θα ζητηθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής παρέμβασης για την καθίζηση εδάφους

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ζητηθούν έκθεση αυτοψίας και πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να ερευνηθεί αν θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους ή τα παρακείμενα κτήρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καθίζηση φαίνεται να συνδέεται με εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην περιοχή και προκάλεσαν βλάβη σε αγωγό της ΕΥΑΘ, καθώς υπήρξε διάτρησή του.

Ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στο κενό από τεράστιο ύψος και κατέληξε στο εργοτάξιο του πρότζεκτ «Γειτονιά Παπάφη», ενώ σε οριακή κατάσταση ήταν μερικά ακόμα σταθμευμένα οχήματα. Ζημιές προκλήθηκαν και σε μια κολόνα στο σημείο, καθώς και στην περίφραξη του εργοταξίου.

