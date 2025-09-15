Θεσσαλονίκη: Δύο σοροί εντοπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες

Μέσα σε λίγες ώρες, οι αρχές εντόπισαν δύο σορούς στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωί ανασύρθηκε σορός άνδρα από τη νέα παραλία (μεταξύ Λευκού Πύργου και αγάλματος Μ. Αλεξάνδρου). Τα στοιχεία του νεκρού παραμένουν άγνωστα και γι' αυτό λόγο το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για άντρα ηλικίας περίπου 25-30 ετών, με ύψος περίπου 1,80 μέτρα, αδύνατο, με μαύρα μαλλιά. Κατά τον εντοπισμό του φορούσε μαύρη μπλούζα, μπεζ, κοντό παντελόνι και υποδήματα.

Όσο για τη δεύτερη σορό, ανήκει και εκείνη σε άνδρα και εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα, στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου -αυτή τη φορά στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για αγνώστων στοιχείων άντρα, ηλικίας 20-25 ετών και ύψος περίπου 1,70 μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό που τον ανέσυρε το απόγευμα.

Οι έρευνες των λιμενικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο για την ταυτοποίηση των δύο σορών, όσο και για τις συνθήκες θανάτου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

