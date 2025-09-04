ΕΛΛΑΔΑ
Καβάλα: Εντοπίστηκε σορός στη θάλασσα στο Φιδονήσι

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για την ανάσυρση

Ο εντοπισμός σορού στην Καβάλα και ειδικότερα, σε θαλάσσια περιοχή στο Φιδονήσι, κινητοποίησε τις αρχές.

Το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, έσπευσε σκάφος του Λιμενικού. Με τη συνδρομή ιδιωτών δυτών, οργανώθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού, που ανήκει πιθανώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, σε γυναίκα.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές, ούτε για την ταυτότητα του ατόμου που βρέθηκε νεκρό, ούτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέληξε στη θάλασσα

Η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

 
 
