Θεσσαλονίκη: Αυξημένα τα περιστατικά βίας σε βάρος νοσοκομειακών γιατρών και νοσηλευτών

Οι ομιλητές σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) αναφέρθηκαν σε μία ανησυχητική αύξηση των περιστατικών βίας στους υγειονομικούς χώρους, που δημιουργούν ανασφάλεια σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΘ, Νίκο Νίτσα, πρέπει να γίνει προσπάθεια για τον μηδενισμό περιστατικών βίας στους υγειονομικούς χώρους, φαινόμενο που εντοπίζεται σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό έχει θεσπιστεί, στις 12 Μαρτίου, η πανευρωπαϊκή ημέρα κατά της βίας γιατρών και νοσηλευτών.

Οι βία κατά γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία

Όπως είπε ο πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ένας υγειονομικός χάνει τη ζωή του κάθε μέρα στον πλανήτη ενώ κάποια νοσοκομεία, στη νότια Αμερική και την κεντρική Ασία, φρουρούνται από ενόπλους.

«Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο η βία κατά των γιατρών. Στην Ελλάδα, θεσπίζουμε νόμους αλλά δεν ξέρουμε πώς να τους εφαρμόσουμε, αν και πρόκειται για αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως», σημείωσε ο νομικός σύμβουλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Βαγγέλης Κατσίκης. Τόνισε, μάλιστα, ότι είναι υποχρέωση των διοικήσεων των νοσοκομείων να προβαίνουν σε καταγγελίες, εφόσον γίνονται αντιληπτά τέτοια περιστατικά, και να μην επαφίεται στον γιατρό να κινήσει τη διαδικασία. «Υπάρχει η ανάγκη θέσπισης ενός Παρατηρητηρίου γιατί δεν μπορείς να καταγράψεις και να αντιμετωπίσεις ένα περιστατικό αν δεν το γνωρίζεις», πρόσθεσε ο κ. Κατσίκης.

«Όταν κάνεις ιδιώνυμο έγκλημα πρέπει να το προστατεύσεις. Και πως θα γίνει; Με ρύθμιση όπου οι πράξεις που τελούνται στα νοσοκομεία σε βάρος νοσηλευτικού προσωπικού να θεωρούνται πάντα αυτόφωρες, ώστε να μην έχει δικαίωμα ο εισαγγελέας να τους αφήσει ελεύθερους και να είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει αυτόφωρη διαδικασία. Όταν θα εισαχθεί στο δικαστήριο και τους επιβληθεί ποινή, θα πρέπει να εκτελεστεί αμέσως μετά την επιβολή της, χωρίς αναστολή», διευκρίνισε, μεταξύ άλλων, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2024, ύστερα από εισήγηση και πιέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, υπερψηφίστηκε σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαϊου 2024.

