Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι βανδάλισαν άγαλμα στο κέντρο της πόλης

Άγνωστοι βανδάλισαν ένα άγαλμα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το πρωί της Κυριακής, διαπιστώθηκε πως άγνωστοι, βάφοντας με μαύρο χρώμα το πρόσωπό του και γράφοντας πάνω του τη φράση «Ιησούς Χριστός Νικά», βανδάλισαν άγαλμα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Πρόκειται για το γλυπτό «Η Γυναίκα σε Λεωφορείο» του γλύπτη Μανώλης Τζομπανάκης, ύψους 2,75 μέτρων, το οποίο τοποθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025 στο «πέταλο» της Πλατεία Αριστοτέλους.

Φωτ. από το άγαλμα που βανδάλισαν στη Θεσσαλονίκη / thestival.gr

Το έργο, δωρεά της οικογένειας Γλεούδη, αναπαριστά μια γυναίκα που επιβιβάζεται σε αστικό λεωφορείο, συμβολίζοντας την καθημερινότητα, σύμφωνα με το thestival.gr.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το άγαλμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις στα social media όταν τοποθετήθηκε.