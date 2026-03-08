Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Μικροί και μεγάλοι δρομείς πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας

Το κέντρο της Αθήνας γέμισε σήμερα Κυριακή από μικρούς και μεγάλους δρομείς, καθώς πραγματοποιήθηκε ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026, ένας από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου της χώρας.

Χιλιάδες συμμετέχοντες, από ερασιτέχνες έως έμπειρους αθλητές, έδωσαν το «παρών» στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2026, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα ζωντάνιας και ενέργειας στους δρόμους της πρωτεύουσας.



Από νωρίς το πρωί, κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας είχαν κλείσει, με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν από τις 7:00 έως τις 14:00, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δρομέων.

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε για να χειροκροτήσει και να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες έκανε το κέντρο της πόλης να μοιάζει με μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού.



Η εκκίνηση δόθηκε στις 8:00 το πρωί από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με δρομείς από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να παίρνουν μέρος.

Οι δρόμοι γέμισαν χρώματα, φωνές και ενθουσιασμό, ενώ οι θεατές στήριζαν με χειροκροτήματα κάθε βήμα των συμμετεχόντων, από τους πιο μικρούς μέχρι τους μεγαλύτερους αθλητές.