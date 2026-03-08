Σεισμός στη Θεσπρωτία: Η στιγμή της ισχυρής δόνησης - Σε επιφυλακή οι Αρχές

Σε επιφυλακή είναι οι Αρχές, μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία το πρωί της Κυριακής.

Το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού ήταν 12 χλμ. ανατολικά της Λεπτοκαρυάς και βάθος περίπου 13 χλμ., ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, Θεσσαλίας και στα νησιά του Ιονίου.

Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, μόνο μικρές καταπτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές και επισημαίνουν ότι οι συνεχείς μετασεισμοί μπορεί να είναι φυσιολογικό φαινόμενο πριν ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό.

Σημαντικές ζημιές στο χωριό Ψήνα στα Ιωάννινα μετά τον σεισμό

Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν στο χωριό Ψήνα του Δήμου Δωδώνης στα Ιωάννινα, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η δόνηση προκάλεσε προβλήματα σε εκκλησίες, δημόσια κτίρια και κατοικίες, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας υπέστη σοβαρές φθορές, με τμήμα της κατασκευής να έχει καταρρεύσει. Η κεντρική εκκλησία του χωριού, η Παναγία, παρουσίασε μεγάλες ρωγμές, με αποτέλεσμα το κτίριο να «ανοίξει» στα δύο, φέρνοντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Σημαντικές ζημιές υπέστη και το παλαιό σχολείο του χωριού, όπου αποκολλήθηκαν κεραμίδια, ενώ σε αρκετά κτίρια εμφανίστηκαν ρωγμές στους τοίχους. Οι αρχές συνεχίζουν να εκτιμούν την κατάσταση, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να περιορίσουν τους κινδύνους και να ασφαλίσουν τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

