ΓΑΔΑ: «Δείτε με στην τηλεόραση, έχω συνέντευξη» φέρεται να έλεγε ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες

Ένας 48χρονος με βαρύ ποινικό μητρώο, ήταν ο δράστης που απείλησε να ανατινάξει χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ, την Παρασκευή.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη ΓΑΔΑ και άμεσα σήμανε συναγερμός, με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να τον ακινητοποιούν και ειδικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να εξουδετερώνουν τις χειροβομβίδες με ελεγχόμενη έκρηξη.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για το περιστατικό, ο άνδρας είχε βρει καταφύγιο στο διαμέρισμα της πρώην συζύγου του και πριν πάει στη ΓΑΔΑ μίλησε με το παιδί της, λέγοντάς του ότι θα τον δουν στην τηλεόραση γιατί «έχει συνέντευξη».

Στις Αρχές ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες μέσα σε ένα τάπερ κοντά στην Ακρόπολη.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του STAR, o 48χρονος Σουδανός, μπαινόβγαινε στις φυλακές για αρκετά χρόνια και μετά την τελευταία αποφυλάκισή του, έμενε στο διαμέρισμα όπου έμενε η πρώην σύζυγός του.

Μάλιστα, ένα από τα τρία παιδιά της, συζήτησε μαζί του πριν μεταβεί στη ΓΑΔΑ, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «δείτε με στην τηλεόραση, έχω συνέντευξη».

Στη συνέχεια, όταν άνοιξε την τηλεόραση, τον είδε να κρατά στα χέρια του χειροβομβίδες.

