Θεσσαλονίκη: Αγελάδα έτρεχε ανεξέλεγκτη στην εθνική οδό

Αναστάτωση προκλήθηκε από αγελάδα που έτρεχε ανεξέλεγκτα στην εθνική οδό στο ύψος της Σίδνου, στη Θεσσαλονίκη.

Οι οδηγοί που κινούνταν στην εθνική οδό, βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίστευτο γεγονός το πρωί της Δευτέρας (20/4).

Θεσσαλονίκη: Βίντεο με την αγελάδα στην εθνική οδό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια νεαρής ηλικίας αγελάδα μπήκε αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος.

Μετά από αρκετή ώρα, κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν, με τη συνδρομή της Αστυνομίας που έκλεισε προσωρινά τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγελάδα που έτρεχε ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε οχήματα διέφυγε της προσοχής του ατόμου που την είχε στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση, κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.