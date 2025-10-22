ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: 9χρονος κατήγγειλε ότι 52χρονος του ζητούσε φωτογραφίες με το εσώρουχο

Ο 52χρονος φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του ανήλικου

Δικογραφία σε βάρος ενός 52χρονου για κατάχρηση ανηλίκων σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Από τον Μάιο του 2025, ο 52χρονος, μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με 9χρονο μηνύματα και συνομιλίες ενώ πραγματοποιούσαν και βιντεοκλήσεις, προτρέποντάς τον να του στείλει απρεπείς φωτογραφίες, μόνο με το εσώρουχο.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε έρευνα στο σπίτι του 52χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του ανήλικου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

