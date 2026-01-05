Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε και είχε δεμένο με λουρί το σκυλί έξω από το ΙΧ

Πρωτοφανές περιστατικό με θύμα έναν σκύλο, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 67χρονος εθεάθη να οδηγεί το ΙΧ του στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, κρατώντας παράλληλα τον σκύλο του από το λουρί.

Συγκεκριμένα, κρατούσε τον σκύλο του, ενώ το ζώο βρισκόταν εκτός του οχήματος και έτρεχε παράλληλα με την πορεία του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σκύλος με κηδεμόνα τη σύζυγο του 67χρονου, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση.

Ο 67χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης της Νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων.

Με πληροφορίες από thestival.gr