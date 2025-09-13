ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 18χρονη με τον νυν σύντροφό της ξυλοκόπησαν τον πρώην

Θύμα του ζευγαριού έπεσε και ο πατέρας του πρώην συντρόφου της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Θεσσαλονίκη: 18χρονη με τον νυν σύντροφό της ξυλοκόπησαν τον πρώην Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
0

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 18χρονη με τον νυν σύντροφό της, ξυλοκόπησαν τον πρώην της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 18χρονη από τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να συνομιλούσε με τον πρώην της μέσω ψεύτικου προφίλ στα social media.

Στη συνέχεια έκλεισαν ραντεβού και ο 20χρονος ζήτησε από τον πατέρα του να τον πάει στο σημείο που είχαν συμφωνήσει.

Όταν όμως έφτασαν στο πάρκινγκ ενός γηπέδου, τους περίμεναν η 18χρονη ο νυν σύντροφό της και η παρέα της.

Τότε ξεκίνησαν να επιτίθενται τόσο στον 20χρονο όσο και στον πατέρα του. Μάλιστα, όπως κατήγγειλε ο νεαρός στις Αρχές, δε σταματούσαν να τον χτυπούν ακόμη και όταν  βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ το δικαστήριο επέβαλλε στην 18χρονη ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο - Αναλυτικά τα δρομολόγια

Ελλάδα / Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο - Αναλυτικά τα δρομολόγια

Πλέον κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας, καθώς και το τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο, ενώ προστίθενται 11 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας
LIFO NEWSROOM
 
 