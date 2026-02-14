Ρέθυμνο: Ο 27χρονος δάσκαλος αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και δεν το γνώριζε

Από παθολογικά αίτια οφείλεται ο ξαφνικός θάνατος του 27χρονου δασκάλου από τον Τύρναβο, ο οποίος εργαζόταν σε σχολείο του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την Τετάρτη ο νεαρός δάσκαλος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν εμφανίστηκε στο σχολείο του, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία τόσο στους φίλους, όσο και στους συναδέλφους του.

Τότε περίπου στις 19:00 το απόγευμα και μετά από ώρα αναζήτησης, οι φίλοι του μετέβησαν στο διαμέρισμά του, όπου και τον εντόπισαν νεκρό.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για τον θάνατό του, η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του ολοκληρώθηκε, και από τα ευρήματα δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ούτε διαπιστώθηκαν ίχνη ουσιών, εγκεφαλικό επεισόδιο ή ανεύρυσμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προέκυψε ότι 27χρονος έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μια σοβαρή καρδιολογική πάθηση, την οποία δεν γνώριζε.

Μάλιστα, άτομα από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε παραπονεθεί για ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτιμηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Με πληροφορίες από STAR