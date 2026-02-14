Αγρότες: Αποχώρησαν με κόρνες και «μαρσαρίσματα» από το Σύνταγμα

Με κόρνες και «μαρσαρίσματα» αποχώρησαν οι αγρότες πριν λίγη ώρα το πρωί του Σαββάτου, από το Σύνταγμα. Λίγο μετά τις 11:00 τα τρακτέρ ξεκίνησαν από τη λεωφόρο Αμαλίας και κινήθηκαν μέσω της Πανεπιστημίου, περνώντας από την Ομόνοια και το Μεταξουργείο.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τη λεωφόρο Αθηνών, με τελικό προορισμό την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής.

Οι αγρότες παρέμειναν όλη τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τα τρακτέρ τους, μπροστά από τη Βουλή, όπως ακριβώς είχαν προαναγγείλει μετά το συλλαλητήριο.

Η αποχώρησή τους αναμένεται να γίνει σήμερα το μεσημέρι, με συντονισμένο τρόπο.

Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις δεν ολοκληρώνονται εδώ, καθώς όπως επισημαίνουν, δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση στα βασικά τους αιτήματα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέσα από τους τοπικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες τους, επιδιώκοντας μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για συγκεκριμένες λύσεις. Όπως τονίζουν, ζητούμενο είναι η ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα και η διασφάλιση της βιωσιμότητας της αγροτικής παραγωγής.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έδωσε απαντήσεις στα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως είπε, υπάρχουν καλλιεργητές που δεν μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, ενώ αρκετοί κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές εστιάζουν περισσότερο στο οικονομικό όφελος και λιγότερο στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η κάλυψη του χαμένου εισοδήματος για το 2025, καθώς όπως υποστηρίζουν, παραμένουν απλήρωτες ενισχύσεις από προηγούμενα έτη. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν και στο αυξημένο κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, στοιχεία που, όπως λένε, δυσκολεύουν σοβαρά τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Τέλος, αναδεικνύουν και το ζήτημα της έλλειψης αντιπλημμυρικών υποδομών, κυρίως σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Καρδίτσας, που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ