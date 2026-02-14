Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της στο Βερολίνο

Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, που διέμενε με τους γονείς της στο Ρίο της Πάτρας, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να εντοπίστηκε στίγμα του κινητού της στο Βερολίνο.

Όπως έγινε γνωστό, το κινητό έδωσε στίγμα στις 9 Φεβρουαρίου στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, εύρημα που προέκυψε από την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας που υπέγραψε ο αρμόδιος εισαγγελέας στην Ελλάδα.

Μάλιστα, η συσκευή φέρεται να χρησιμοποιείται από μία γυναίκα, ωστόσο είναι ακόμη άγνωστο εάν πρόκειται για τη Λόρα ή για άλλο άτομο. Υπενθυμίζεται πως για τον εντοπισμό της 16χρονης, που αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου από το σπίτι της, έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στις ελληνικές και τις γερμανικές αρχές, με τις πρώτες να δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις δεύτερες.

Εξαφάνιση Λόρα: Τι προβλέπει η κοινή έρευνα

Την έρευνα, πλέον, έχουν αναλάβει οι γερμανικές αρχές, οι οποίες έχουν ζητήσει από τις αντίστοιχες ελληνικές να πάρουν δείγμα βιολογικού υλικού, τόσο από τον πατέρα όσο και από τη μητέρα της Λόρα.

Στο περιθώριο της ευρωπαϊκής, δικαστικής εντολής για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα προβλέπονται μεταξύ άλλων άρσεις απορρήτου, εξετάσεις δειγμάτων DNA, κατ' οίκον έρευνες, ενώ θα εξεταστεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία της ανήλικης.

Οι κατ' οίκον έρευνες έχουν επικεντρωθεί -και- στο σπίτι του ετεροθαλούς αδελφού της 16χρονης Λόρα, ο οποίος έχει δηλώσει πως έχει να τη δει χρόνια: «Την τελευταία φορά που την είδα εγώ, ήταν 13 χρονών. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου» είπε.

Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες, η αεροπορική εταιρεία με την οποία φέρεται να ταξίδεψε επιβεβαίωσε το σχετικό γεγονός.

Μάλιστα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε πως η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην αστυνομία ότι πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν οι γονείς της δηλώσουν την εξαφάνισή της.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η εταιρεία απάντησε στην ΕΛΑΣ μετά από πέντε αιτήματα και καθυστέρηση 25 ημερών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της και σημειώνοντας ότι η πληροφορία θα μπορούσε να είχε κοινοποιηθεί στις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου τόνισε πως, παρά την αναφορά ότι η ζωή της Λόρα βρισκόταν σε κίνδυνο, η αεροπορική εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα αιτήματα των αρχών.

Όπως επισήμανε, η αστυνομία είχε επικοινωνήσει άμεσα με όλες τις εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς τη Γερμανία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο της ανήλικης, δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ», κατέληξε.