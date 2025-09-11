Θεσσαλονίκη: Έντεκα άτομα επιτέθηκαν με ξύλα και σιδερόβεργες στον 13χρονο στις Συκιές

Με σοβαρά τραύματα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη ένας 13χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα 11 ατόμων λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην περιοχή των Συκεών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες επιτέθηκαν στον ανήλικο χρησιμοποιώντας ξύλα και σιδερόβεργες, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στο σώμα.

Για τη σοκαριστική επίθεση συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών ένας 18χρονος. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του δίωξη για:

απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα),

παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα).

Το ανήλικο θύμα χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τις εικόνες από τα τραύματά του να αποτυπώνουν το μέγεθος της βίας που υπέστη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπολοίπων δραστών της άγριας επίθεσης.