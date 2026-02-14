Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες στη χώρα.

Η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο της, προειδοποιεί για ισχυρά και έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Παράλληλα, εφιστά την προσοχή σε πέντε περιοχές, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Ήπειρο, την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, για μεγάλης έντασης φαινόμενα.

Εκτός από τα παραπάνω, αναμένεται και έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το έκτακτο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα:

στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Τέλος, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).