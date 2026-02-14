Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: «Τι έκανα» φώναζε ο 15χρονος οδηγός - Βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης

Βίντεο - ντοκουμέντο από την στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στη Λούτσα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος που οδηγούσε φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του εν αγνοία του, προκειμένου να πάει βόλτα με τους δύο φίλους του.

Ωστόσο όπως διακρίνεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο ανήλικος κινείται με μεγάλη ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο του ΙΧ και τελικά προσκρούει σε δέντρο.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης, ήταν ο ακαριαίος θάνατος του συνομήλικου συνοδηγού, και ο τραυματισμός του ίδιου και εκόμη ενός επιβαίνοντα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Τι ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που διαλύθηκε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου ενώ ο 15χρονος συνοδηγός που έχασε τη ζωή του στο σημείο, εκτοξεύθηκε έξω από το ΙΧ.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες που έσπευσαν στο σημείο, μετά τον θόρυβο, και ανέφεραν πως άκουσαν τον 15χρονο να φωνάζει «τι έκανα, τι έκανα», στη θέα του νεκρού φίλου του.